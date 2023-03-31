Группа исследователей из Цюриха разработала новый имплантат топливного элемента для лечения диабета I типа.

— Новая система автономно регулирует уровни инсулина и глюкозы и может быть использована для лечения диабета в будущем, — говорит Мартин Фуссенеггер из Департамента науки и инженерии биосистем в ETH Zurich.

Глюкозные топливные элементы, которые могут эффективно использовать химическую энергию тела и превращать ее в электрический заряд, долгое время были священным Граалем для ученых с тех пор, как такой потенциал был впервые изучен еще в 1968 году.

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Новый имплантат подключается к искусственным бета-клеткам, разработанным этой же командой в 2016 году, которые могут успешно производить и высвобождать инсулин при срабатывании.

Сам топливный элемент напоминает чайный пакетик размером чуть больше ногтя, покрыт нетканым материалом и альгинатом — продуктом, полученным из водорослей, который широко используется в биомедицине из-за его высокой степени биосовместимости.

При имплантации под кожу альгинат впитывает жидкость организма, позволяя глюкозе проникать на поверхность и течь в энергетический центр.

Эта автономная схема также может производить достаточную мощность для связи со смартфоном. Это позволяет осуществлять мониторинг и настройку и даже имеет потенциал удаленного доступа для медицинского вмешательства.

Биотехнология была успешно протестирована на мышах, сейчас исследователи надеются найти ресурсы для ее развития от прототипа до стадии выхода на рынок.

Источник: New Atlas