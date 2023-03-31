Група дослідників із Цюріха розробила новий імплантат паливного елемента для лікування діабету I типу.

– Нова система автономно регулює рівні інсуліну та глюкози і може бути використана для лікування діабету в майбутньому, – каже Мартін Фуссенеггер із Департаменту науки та інженерії біосистем в ETH Zurich.

Глюкозні паливні елементи, які можуть ефективно використовувати хімічну енергію тіла і перетворювати її на електричний заряд, тривалий час були священним Граалем для науковців відтоді, як такий потенціал було вперше вивчено ще 1968 року.

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Новий імплантат під’єднують до штучних бета-клітин, розроблених цією ж командою у 2016 році, які можуть успішно виробляти та вивільняти інсулін під час спрацьовування.

Сам паливний елемент нагадує чайний пакетик розміром трохи більший за ніготь, вкритий нетканим матеріалом і альгінатом – продуктом, отриманим з водоростей, який широко використовують у біомедицині через його високий ступінь біосумісності.

Під час імплантації під шкіру альгінат вбирає рідину організму, даючи змогу глюкозі проникати на поверхню і текти в енергетичний центр.

Ця автономна схема також може виробляти достатню потужність для зв’язку зі смартфоном. Це дає змогу здійснювати моніторинг та налаштування і навіть має потенціал віддаленого доступу для медичного втручання.

Біотехнологія була успішно протестована на мишах, наразі дослідники сподіваються знайти ресурси для її розвитку від прототипу до стадії виходу на ринок.

Джерело: New Atlas