Немає нічого кращого, ніж випити склянку крижаної води, коли ви відчуваєте спрагу. Але постійне відчуття спраги може бути ознакою серйозного захворювання. За даними NHS, це є поширеним симптомом діабету другого типу.

У Великій Британії майже п’ять млн людей живуть з діабетом, і 90% мають діабет другого типу, що пов’язано зі способом життя.

З мільйонів британців, які живуть із цим захворюванням, 850 тис. можуть навіть не знати, що вони хворіють, прогнозує Diabetes UK, тому що симптоми важко помітити.

Зараз дивляться

Серйозний стан, викликаний стрімким зростанням рівня ожиріння, підвищує ймовірність смерті від Covid, серцевих нападів та інсультів серед інших ускладнень, тому важливо якомога швидше звернутися за лікуванням, якщо ви підозрюєте у себе діабет.

Люди можуть жити до 10 років із діабетом другого типу — найпоширенішим типом — до того, як їм буде поставлений діагноз, кажуть благодійні організації.

Діабет другого типу – це коли інсулін, який виробляє підшлункова залоза, не може працювати належним чином, або підшлункова залоза не може виробляти достатньо інсуліну.

Це означає, що рівень глюкози (цукру) в крові в організмі стає занадто високим.

NHS звертає увагу на симптоми діабету другого типу:

Часте сечовипускання, особливо вночі

Почуття сильної втоми

Втрата ваги без причини

Сверблячка навколо пеніса або піхви або неодноразове виникнення молочниці

Тривале заживлення ран та порізів

Помутніння зору

Це найпоширеніші ознаки, про які зазвичай повідомляють ті, хто страждає від цього захворювання.

Але є ряд інших більш рідкісних симптомів, які можуть попередити вас про це захворювання.

До них належать:

Темні плями шкіри

Часті інфекції

Свербіж шкіри

Сухість у роті

дратівливість

Солодкий подих

Поколювання або оніміння

Хворі зуби

Нове дослідження показало, що показники діабету другого типу серед молодих людей зросли з 1990 по 2019 рік.

У 199 році експерти заявили в BMJ, що рівень захворюваності на діабет другого типу серед молодих людей віком до 30 років становив близько 117 на 100 тис. населення.

У 2019 році цей показник збільшився на 56,4% до 183, встановили експерти.