Нет ничего лучше, чем выпить стакан ледяной воды, когда вы испытываете жажду. Но постоянное чувство жажды может являться признаком серьезного заболевания. По данным NHS, это распространенный симптом диабета второго типа.

В Великобритании почти пять млн человек живут с диабетом, и 90% имеют диабет второго типа, что связано с образом жизни.

Из миллионов британцев, живущих с этим заболеванием, 850 тыс. могут даже не знать, что они болеют, прогнозирует Diabetes UK, потому что симптомы сложно заметить.

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Серьезное состояние, вызванное стремительным ростом уровня ожирения, повышает вероятность смерти от Covid, сердечных приступов и инсультов среди других осложнений, поэтому важно поскорее обратиться за лечением, если вы подозреваете у себя диабет.

Люди могут жить до 10 лет с диабетом второго типа – самым распространенным типом – до того, как им будет поставлен диагноз, говорят благотворительные организации.

Диабет второго типа – это когда инсулин, производимый поджелудочной железой, не может работать должным образом, или поджелудочная железа не может производить достаточно инсулина.

Это означает, что уровень глюкозы (сахара) в крови в организме становится слишком высоким.

NHS обращает внимание на симптомы диабета второго типа:

Частое мочеиспускание, особенно ночью

Чувство сильной усталости

Потеря веса без причины

Зуд вокруг пениса или влагалища или неоднократное возникновение молочницы

Длительное заживление ран и порезов

Помутнение зрения

Это самые распространенные признаки, о которых обычно сообщают те, кто страдает этим заболеванием.

Но есть ряд других более редких симптомов, которые могут предупредить вас об этом заболевании.

К ним относятся:

Темные пятна кожи

Частые инфекции

Зуд кожи

Сухость во рту

раздражительность

Сладкое дыхание

Покалывание или онемение

Больные зубы

Новое исследование показало, что показатели диабета второго типа среди молодых людей выросли с 1990 по 2019 год.

В 1990 году эксперты заявили в BMJ, что уровень заболеваемости диабетом второго типа среди молодых людей в возрасте до 30 лет составил около 117 на 100 тыс. населения.

В 2019 году этот показатель вырос на 56,4% до 183, установили эксперты.