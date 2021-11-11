Сразу две страны, входящие в состав Евросоюза — Румыния и Болгария, демонстрируют сегодня самую высокую ежедневную смертность от коронавирусной инфекции. Эксперты и медики говорят, что все эти трагедии – результат дезинформации, суеверия и недоверия к призывам правительства к массовой вакцинации.

— Каждый день коронавирус стирает с лица земли одну деревню. А что будет через неделю или месяц? Речь пойдет о целых городах? Где мы остановимся? – сетует руководитель университетской больницы скорой помощи Бухареста Каталин Цирстою.

Морг этого лечебного заведения сегодня переполнен трупами умерших от Covid-19.

По мнению медика, то, что система здравоохранения подошла вплотную к критической точке, обусловлено тем, что население все еще неспособно понять, что пройти вакцинацию жизненно необходимо.

Столь же драматична ситуация и в соседней Болгарии, где на этой неделе зарегистрировано наибольшее количество смертей в день. Семидневное среднее число смертей от Covid-19 на миллион жителей достигло 22,8, по сравнению со средним показателем по ЕС 3,1.

В Румынии средний дневной уровень смертности на прошлой неделе составил 23,7 на миллион, затем упал до 21, но все равно это более чем в 30 раз выше, чем в Португалии, Франции или Испании.

Низкий уровень вакцинации в Болгарии и Румынии никак нельзя объяснить недостатком вакцин. Их в обоих странах более чем достаточно. Тем не менее всего 34,3% жителей Румынии получили две инъекции, и 22,8% — в Болгарии.

Для сравнения, в ЕС средний показатель полной вакцинации составляет 65,2%. В таких странах, как Франция, Финляндия, Италия, Ирландия, Бельгия, Дания и Испания, он приближается или превышает 70%, а на Мальте и в Португалии — 80%.

— Убедить людей сделать прививку очень сложно — все зависит от того, как они воспринимают жизнь и риск заболевания, — говорит координатор кампании по вакцинации в Румынии Валериу Георгита.

По его словам, в отличие от других стран ЕС, где многие пожилые люди находятся в пенсионных учреждениях, в Румынии они с большей вероятностью будут находиться дома, одни, и с ними будет труднее связаться.

— Они не понимают, что им нужно делать прививки, что лекарств нет. Никто не понимает, что вакцины спасают жизни, — с болью прокомментировала ситуацию начальник морга университетской больницы Мария Саджин.

По ее словам, некоторым из умерших от коронавируса было всего 20 или 25 лет.