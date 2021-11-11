Відразу дві країни, що входять до складу Євросоюзу – Румунія і Болгарія, демонструють сьогодні найвищу щоденну смертність від коронавірусної інфекції. Експерти і медики кажуть, що всі ці трагедії – результат дезінформації, забобонів і недовіри до закликів уряду до масової вакцинації.

– Кожного дня коронавірус стирає з лиця землі одне село. А що буде через тиждень або місяць? Йтиметься про цілі міста? Де ми зупинимося? – нарікає керівник університетської лікарні швидкої допомоги Бухареста Каталін Цирстою.

Морг цього лікувального закладу сьогодні переповнений трупами померлих від Covid-19.

На думку медика, те, що система охорони здоров’я підійшла впритул до критичної точки, зумовлене тим, що населення досі нездатне зрозуміти, що пройти вакцинацію життєво необхідно.

Настільки ж драматична ситуація і в сусідній Болгарії, де цього тижня зареєстровано найбільшу кількість смертей на день. Семиденне середнє число смертей від Covid-19 на мільйон жителів досягло 22,8, порівняно з середнім показником по ЄС 3,1.

У Румунії середній денний рівень смертності минулого тижня становив 23,7 на мільйон, потім впав до 21, але все одно це більш ніж у 30 разів вище, ніж у Португалії, Франції чи Іспанії.

Низький рівень вакцинації в Болгарії та Румунії ніяк не можна пояснити нестачею вакцин. Їх в обох країнах більш ніж достатньо. Проте всього 34,3% жителів Румунії отримали дві ін’єкції, і 22,8% – в Болгарії.

Для порівняння, в ЄС середній показник повної вакцинації становить 65,2%. У таких країнах, як Франція, Фінляндія, Італія, Ірландія, Бельгія, Данія та Іспанія, він наближається або перевищує 70%, а на Мальті та в Португалії – 80%.

– Переконати людей зробити щеплення дуже складно – все залежить від того, як вони сприймають життя і ризик захворювання, – каже координатор кампанії з вакцинації в Румунії Валеріу Георгіта.

За його словами, на відміну від інших країн ЄС, де багато людей похилого віку перебувають у пенсійних установах, у Румунії вони з більшою ймовірністю будуть перебувати вдома, одні, і з ними буде важче зв’язатися.

– Вони не розуміють, що їм потрібно робити щеплення, що ліків немає. Ніхто не розуміє, що вакцини рятують життя, – з болем прокоментувала ситуацію начальник моргу університетської лікарні Марія Саджин.

За її словами, деяким з померлих від коронавірусу було лише 20 або 25 років.