Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що люди, які поширюють фейкову інформацію про вакцину від коронавірусу, є злочинцями.

Вони своїми діями призводять до катастрофічних наслідків – мільйонів людських смертей.

– Ці люди – злочинці. Вони – не погані люди, вони – злочинці. Тому що це буквально коштує мільйонів життів, – наголосив Альберт Бурла.

Спікер розкритикував професіоналів, а саме медиків та експертів, за поширення дезінформації.

Вони своїми діями переконують людей, які і так бояться щеплення, що укол робити не треба.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку уколи робили особам, які перебувають у групі ризику – медикам, пенсіонерам. Потім імунізація стала доступною для всіх дорослих.

Нині у світі уколи роблять дітям від п’яти років, вагітним жінкам та мамам, які годують дітей грудьми. Поки що це не доступно для дітей найменшого віку.

Джерело: NBC News