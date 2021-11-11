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Вони – не погані, вони – злочинці: гендиректор Pfizer розкритикував антивакцинаторів

11 Листопада 2021, 13:09 Людмила Грубнік
ноут, робота, студент
Джерело: Depositphotos

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що люди, які поширюють фейкову інформацію про вакцину від коронавірусу, є злочинцями.

Вони своїми діями призводять до катастрофічних наслідків – мільйонів людських смертей.

– Ці люди – злочинці. Вони – не погані люди, вони – злочинці. Тому що це буквально коштує мільйонів життів, – наголосив Альберт Бурла.

Спікер розкритикував професіоналів, а саме медиків та експертів, за поширення дезінформації.

Вони своїми діями переконують людей, які і так бояться щеплення, що укол робити не треба.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку уколи робили особам, які перебувають у групі ризику – медикам, пенсіонерам. Потім імунізація стала доступною для всіх дорослих.

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Нині у світі уколи роблять дітям від п’яти років, вагітним жінкам та мамам, які годують дітей грудьми. Поки що це не доступно для дітей найменшого віку.

Джерело: NBC News

Теги
Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Коронавірус Covid-19 , Фейкові новини
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