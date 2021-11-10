Волонтер з Одеси Катерина Ножевнікова зібрала та проаналізувала дані про вакцинальний статус госпіталізованих з Covid-19 за жовтень 2021 року у регіоні.

Інформація неповна, але, як пише Катерина на своїй сторінці у Facebook, просити лікарів, щоб вибрали ще дані, вже не буде, бо вони не мають на це часу.

– Уся інформація зібрана лікарями Covid-стаціонарів, які ось уже 1,5 роки героїчно воюють на цьому фронті, – написала волонтер. – Це дані, підтверджені історіями хвороби. Дані про госпіталізацію! Щоб розвіяти вже чутки, які розпускаються містом та областю, що в реанімаціях та стаціонарах лежать тільки вакциновані.

Дані підготували наступні КНП.

Опорні стаціонари першої хвилі:

Арциз, Білгород, Дунайська Ізмаїл, Чорноморськ, Подільськ, Овідіополь, Водники, Інфекційка (немає даних поки що за ГКБ 1 та ГКБ 5).

Опорні стаціонари другої хвилі:

Біляївка, Роздільна, Тарутине, Березівка, Подільськ 2, Татарбунари, Одеський очний госпіталь, Обласна, ГКБ, ГКБ10, Залізнична лікарня.

За жовтень місяць проліковано у стаціонарах міста та області 5 408 пацієнтів. Вакцинованих серед них 197. Скільки липових із них, на жаль, незрозуміло.

Всі ці люди вакциновані такими вакцинами:

Astra Zeneca – 32

Coronavac – 116

Pfizer – 42

Moderna – 7

Кількість імунізованих, які захворіли, різниться не тому, що одна вакцина гірша за іншу, а тому що Coronavac вакциновано більше людей, ніж, наприклад, Moderna.

Серед летальних випадків за місяць:

не вакциновані – 892 особи

особи вакциновані – 20 осіб

Тепер у розрізі двох стаціонарів докладно.

Подольськ. За жовтень місяць проліковано 420 осіб

з них 35 вакциновані (одна доза – 12, дві дози – 23)

Вік – від 39 до 86 років, більшість з них 50 +).

Померли за жовтень 2021 року

невакцинованих – 93

вакцинованих однією дозою – 1 (вік 74)

вакцинованих двома дозами – 4 (вік 68, 59, 74, 70)

Дунайська обласна лікарня, Ізмаїл. Проліковано 313 осіб, з них:

вакциновані – 15

одна доза – 6

дві дози – 9

6 осіб – категорія 60-70 років

2 особи – категорія 70+

1 особа – категорія 40-50

Померлих серед вакцинованих немає.

Серед невакцинованих 61 особа.

Педіатр Євген Комаровський зауважив, що йому страшно розмовляти з другом-патологоанатомом, коли той розповідає, через що вони проходять щодня, коли трупи нема куди складати. Він глибоко шкодує про те, що, незважаючи на наявність рятівних вакцин, люди все ж таки завзято ігнорують їх, воліючи важко хворіти і помирати.

Джерело: Катерина Ножевнікова