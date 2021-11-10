Волонтер из Одессы Екатерина Ножевникова собрала и проанализировала данные о вакцинальном статусе госпитализированных с Covid-19 за октябрь 2021 года в регионе.

Информация неполная, но, как пишет Екатерина на своей странице в Facebook, просить врачей, чтобы выбрали еще данные, уже не будет, потому что у них нет на это времени.

— Вся информация собрана врачами Covid-стационаров, которые вот уже 1,5 года героически воюют на этом фронте, — написала волонтер. — Это данные, подтвержденные историями болезни. Данные о госпитализациях! Дабы развеять уже слухи, которые распускаются по городу и области, что в реанимациях и стационарах лежат только вакцинированные.

Данные подготовлены следующими КНП.

Опорные стационары первой волны:

Арциз, Белгород, Дунайская Измаил, Черноморск, Подольск, Овидиополь, Водники, Инфекционка (нет данных пока по ГКБ 1 и ГКБ 5).

Опорные стационары второй волны:

Беляевка, Раздельная, Тарутино, Березовка, Подольск 2, Татарбунары, Одесский глазной госпиталь, Областная, ГКБ, ГКБ10, Ж/д больница.

За октябрь месяц пролечено в стационарах города и области 5 408 пациентов. Из них вакцинировано 197 человек. Сколько липовых из них, к сожалению, непонятно.

Все эти люди вакцинированы такими вакцинами:

Astra Zeneca — 32

Coronavac — 116

Pfizer — 42

Moderna — 7

Количество иммунизированных, которые заболели, разнится не потому, что одна вакцина хуже другой, а потому что Coronavac вакцинировано больше людей, чем, к примеру, Moderna.

Среди летальных случаев за месяц:

невакцинированные — 892 человека

человека вакцинированные — 20 человек

Теперь в разрезе двух стационаров подробно.

Подольск. За октябрь месяц пролечено 420 человек

из них 35 вакцинированы (одна доза — 12, две дозы — 23)

Возраст — от 39 до 86 лет, большинство из них 50+).

Умерли за октябрь 2021 года

невакцинированных — 93

вакцинированных одной дозой — 1 (возраст 74 )

(возраст ) вакцинированных двумя дозами — 4 (возраст 68, 59, 74, 70)

Дунайская областная больница Измаил. Пролечено 313 человек, из них:

вакцинированы — 15

одна доза — 6

две дозы — 9

6 человек — категория 60-70 лет

2 человека — категория 70+

1 человек — категория 40-50

Умерших среди вакцинированных нет.

Среди невакцинированных умер 61 человек.

Педиатр Евгений Комаровский отметил, что ему страшно беседовать с другом-патологоанатом, когда тот рассказывает, через что они проходят каждый день, когда трупы некуда складывать. Он глубоко сожалеет о том, что, несмотря на наличие спасительных вакцин, люди все же упорно игнорируют их, предпочитая тяжело болеть и умирать.

Источник: Екатерина Ножевникова