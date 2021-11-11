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Они – не плохие, они – преступники: гендиректор Pfizer раскритиковал антивакцинаторов

11 ноября 2021, 13:09 Людмила Грубнік
ноут, робота, студент
Источник: Depositphotos

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла считает, что люди, распространяющие фейковую информацию о вакцине от коронавируса, являются преступниками.

Они своими действиями приводят к катастрофическим последствиям – миллионам человеческих смертей.

– Эти люди – преступники. Они – не плохие люди, они – преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней, – подчеркнул Альберт Бурла.

Спикер подверг критике профессионалов, а именно медиков и экспертов, за распространение дезинформации.

Они своими действиями убеждают людей, которые и так боятся прививки, что делать укол не нужно.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала уколы делали лицам, которые находятся в группе риска – медикам, пенсионерам. Затем иммунизация стала доступна для всех взрослых.

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Сейчас в мире уколы делают детям от пяти лет, беременным женщинам и мамам, кормящим детей грудью. Пока это не доступно для детей младшего возраста.

Источник: NBC News

Теги
Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса , Коронавирус Covid-19 , Фейкові новини
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