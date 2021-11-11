Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла считает, что люди, распространяющие фейковую информацию о вакцине от коронавируса, являются преступниками.

Они своими действиями приводят к катастрофическим последствиям – миллионам человеческих смертей.

– Эти люди – преступники. Они – не плохие люди, они – преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней, – подчеркнул Альберт Бурла.

Спикер подверг критике профессионалов, а именно медиков и экспертов, за распространение дезинформации.

Они своими действиями убеждают людей, которые и так боятся прививки, что делать укол не нужно.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала уколы делали лицам, которые находятся в группе риска – медикам, пенсионерам. Затем иммунизация стала доступна для всех взрослых.

Сейчас в мире уколы делают детям от пяти лет, беременным женщинам и мамам, кормящим детей грудью. Пока это не доступно для детей младшего возраста.

Источник: NBC News