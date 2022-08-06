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Байден получил отрицательный результат на COVID-19, однако останется на самоизоляции

7 августа 2022, 01:08
Малиновская Ангелина редактор ленты
Байден
Источник: Depositphotos

Президент США Джо Байден 6 августа сдал отрицательный тест на COVID-19, однако пока останется на самоизоляции.

Об этом сообщил его врач Кевин О’Коннор.

– Сегодня утром его антигенный тест дал отрицательный результат. Президент на всякий случай продолжит соблюдать строгий режим самоизоляции. Это будет продолжаться, пока он не сдаст второй негативный тест, — говорится в коммюнике медика.

Напомним, что в минувшие выходные у Байдена был повторно обнаружен коронавирус, через 12 дней после того, как это заболевание у него диагностировали впервые.

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Байден прошел полный курс вакцинации COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

Источник: Белый дом

Теги
Джо Байден Коронавирус Covid-19
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