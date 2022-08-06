Байден отримав негативний результат на COVID-19, проте залишиться на самоізоляції

Президент США Джо Байден 6 серпня здав негативний тест на COVID-19, проте поки що залишиться на самоізоляції.

Про це повідомив його лікар Кевін О’Коннор.

– Сьогодні вранці його антигенний тест дав негативний результат. Президент про всяк випадок продовжить дотримуватися суворого режиму самоізоляції. Це триватиме, доки він здасть другий негативний тест, – йдеться у комюніке медика.

Нагадаємо, що на минулих вихідних у Байдена було повторно виявлено коронавірус, через 12 днів після того, як це захворювання у нього діагностували вперше.

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Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.

Джерело: Білий дім