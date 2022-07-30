Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

Байден знову отримав позитивний тест на Covid-19 та повертається на карантин

30 Липня 2022, 22:14
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Байден знову отримав позитивний тест на Covid-19 та повертається на карантин
Джерело: Getty Images

У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден знову отримав позитивний тест на коронавірус і повертається на карантин.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Білого дому у Twitter.

Зазначається, що президент почувається добре, але буде змушений відновити самоізоляцію.

Зараз дивляться

– Після негативних тестів у вівторок увечері, в середу зранку, у четвер зранку і в п’ятницю зранку, президент отримав позитивний тест на антиген у суботу зранк, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що три дні тому президент Джо Байден показав негативний результат на Covid-19. Перед цим він провів п’ять днів в ізоляції.

Джерело: Білий дім

Теги
Білий дім Джо Байден Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь