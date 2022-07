Байден знову отримав позитивний тест на Covid-19 та повертається на карантин

У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден знову отримав позитивний тест на коронавірус і повертається на карантин.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Білого дому у Twitter.

Зазначається, що президент почувається добре, але буде змушений відновити самоізоляцію.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN

— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022