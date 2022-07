Байден снова получил положительный тест на Covid-19 и возвращается на карантин

В Белом доме сообщили о том, что президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус и возвращается на карантин.

Об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Twitter.

Отмечается, что президент чувствует себя вполне хорошо, но будет вынужден возобновить самоизоляцию.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN

— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022