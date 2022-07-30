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Байден снова получил положительный тест на Covid-19 и возвращается на карантин

30 июля 2022, 22:14
Малиновская Ангелина редактор ленты
Байден снова получил положительный тест на Covid-19 и возвращается на карантин
Источник: Getty Images

В Белом доме сообщили о том, что президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус и возвращается на карантин.

Об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Twitter.

Отмечается, что президент чувствует себя вполне хорошо, но будет вынужден возобновить самоизоляцию.

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– После негативных тестов во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, президент получил положительный тест на антиген в субботу утром, – говорится в сообщении.

Напомним, что три дня назад президента Джо Байдена показал отрицательный результат на Covid-19. Перед этим он пять дней провел в изоляции.

Источник: Белый дом

Теги
Білий дім Джо Байден Коронавирус Covid-19
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