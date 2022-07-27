Тест Президента Джо Байдена показал отрицательный результат на Covid-19 после того, как глава Белого дома провел пять дней в изоляции. Он отменит строгие меры изоляции, в которых он находился почти неделю, заявил в среду его врач.

Байден прошел два теста на антигены, один во вторник вечером и один в среду утром, оба были отрицательными, написал доктор Кевин О’Коннор в служебной записке пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент будет носить хорошо подогнанную маску в течение 10 дней, чтобы предотвратить распространение вируса, и он увеличит частоту тестирования, чтобы выявить возможное повторное появление вируса.

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Дело в том, что, как отметил О’Коннор, у небольшого процента пациентов, получавших лечение Паксловидом, наблюдался рецидив инфекции.

По словам представителя Белого дома глава государства выступит с речью о Covid-19. Он собирается рассказать о том, что меры, предпринятые администрацией в отношении Covid-19, сделали болезнь легкой, а инструменты для достижения этого — доступными каждому американцу.

— Он отметит прогресс, которого мы достигли в борьбе с Covid, и побудит американцев пройти вакцинацию, — сказал представитель Белого дома.

Байден опубликовал в Твиттере фотографию своего отрицательного теста на Covid-19 в среду утром и написал: Назад к Овалу. Спасибо Доку за хорошую заботу и всем вам за вашу поддержку.