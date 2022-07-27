Тест Президента Джо Байдена показав негативний результат на Covid-19 після того, як голова Білого дому провів п’ять днів в ізоляції. Він скасує суворі заходи ізоляції, в яких перебував майже тиждень, заявив у середу його лікар.

Байден пройшов два тести на антигени, один у вівторок увечері і один у середу вранці, обидва були негативними, написав доктор Кевін О’Коннор у службовій записці прес-секретареві Білого дому Карін Жан-П’єр.

Президент носитиме добре підігнану маску протягом 10 днів, щоб запобігти поширенню вірусу, і він збільшить частоту тестування, щоб виявити можливу повторну появу вірусу.

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Справа в тому, що, як зазначив О’Коннор, у невеликого відсотка пацієнтів, які отримували лікування Паксловідом, спостерігався рецидив інфекції.

За словами представника Білого дому, глава держави виступить з промовою про Covid-19. Він збирається розповісти про те, що заходи, вжиті адміністрацією щодо Covid-19, зробили хворобу легкою, а інструменти для досягнення цього – доступними кожному американцю.

– Він відзначить прогрес, якого ми досягли у боротьбі з Covid, і спонукає американців пройти вакцинацію, – сказав представник Білого дому.

Байден опублікував у Твіттері фотографію свого негативного тесту на Covid-19 у середу вранці та написав: Назад до Овала. Дякую Доку за гарну турботу і всім вам за вашу підтримку.