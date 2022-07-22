Як вже повідомлялося, президент США Джо Байден дав позитивний результат на Covid-19 у четвер, 21 липня. Наразі він відчуває легкі симптоми інфекції і вже почав приймати противірусні таблетки Паксловід.

Згідно зі службовою запискою лікаря президента Кевіна О’коннора, Байден повідомляє про нежить, втому і періодичний сухий кашель.

Байден відчував себе втомленим в середу ввечері і погано спав, заявив на брифінгу для преси координатор Білого дому по Covid-19 Ашиш Джа.

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Президента США регулярно перевіряють на коронавірус. Його інфекція була виявлена спочатку за допомогою того ж типу тесту на антиген, який багато американців використовують вдома. Потім це підтвердили за допомогою ПЛР-тесту.

Відомо, що Джо Байден повністю щеплений і двічі ревакцинований. Байден отримав дві дози вакцини Pfizer незадовго до вступу на посаду, першу ревакцинацію у вересні та додаткову дозу 30 березня.

Байден приймає Паксловід, який був дозволений в США наприкінці минулого року. У літніх людей та інших пацієнтів з високим ризиком було показано, що препарат знижує ймовірність госпіталізації або смерті від Covid-19.

За словами Білого дому, Байден буде працювати в ізоляції не менше п’яти днів і доти, доки його тест не стане негативним.

Повідомляється, що у віці 79 років Байден перебуває в групі високого ризику важкого захворювання. Близько 8 з 10 випадків смерті від Covid-19 припадає на людей старших за 65 років, при цьому ризик збільшується з віком.

Поки що не зрозуміло, яким варіантом заразився Байден, хоча зразок був відправлений для генетичного секвенування.

Також поки що точно не встановлено, де саме президент міг підхопити інфекцію. Симптоми можуть початися через два дні або два тижні після контакту з вірусом. Як відомо, останнім часом у Байдена щільний графік поїздок, зокрема і на Близький Схід.

Щодо першої леді, Джил Байден, то вчора, 21 липня, вона заявила, що у неї був негативний результат. Однак, за її словами, дослухатиметься вказівок CDC щодо носіння масок і дистанціювання під час запланованих візитів.