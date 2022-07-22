Как уже сообщалось, президент США Джо Байден дал положительный результат на Covid-19 в четверг, 21 июля. В настоящее время он испытывает легкие симптомы инфекции и уже начал принимать противовирусные таблетки Паксловид.

Согласно служебной записке доктора Кевина О’Коннора, врача президента, Байден сообщает о насморке, усталости и периодическом сухом кашле. Байден чувствовал себя усталым в среду вечером и плохо спал, заявил на брифинге для прессы координатор Белого дома по Covid-19 Ашиш Джа.

Президента США регулярно проверяют на коронавирус. Его инфекция была обнаружена сначала с помощью того же типа теста на антиген, который многие американцы используют дома. Затем это подтвердили с помощью ПЦР-теста.

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Известно, что Джо Байден полностью привит и дважды ревакцинирован. Байден получил две дозы вакцины Pfizer незадолго до вступления в должность, первую ревакцинацию в сентябре и дополнительную дозу 30 марта.

Байден принимает Паксловид, который был разрешен в США в конце прошлого года. Было показано, что у пожилых людей и других пациентов с высоким риском препарат снижает вероятность госпитализации или смерти от Covid-19.

По словам Белого дома, Байден будет работать в изоляции не менее пяти дней и до тех пор, пока его тест не станет отрицательным.

Сообщается, что в возрасте 79 лет Байден находится в группе высокого риска тяжелого заболевания. Около 8 из 10 случаев смерти от Covid-19 приходится на людей старше 65 лет, при этом риск увеличивается с возрастом.

Пока неясно, каким вариантом заразился Байден, хотя образец был отправлен для генетического секвенирования.

Также пока точно не установлено, где именно президент мог подхватить инфекцию. Симптомы могут начаться через два дня или две недели после контакта с вирусом. Как известно, в последнее время у Байдена плотный график поездок, в том числе и на Ближний Восток.

Что же касается, первой леди, Джилл Байден, то вчера, 21 июля, она заявила, что ранее в тот же день у нее был отрицательный результат. Однако, по ее словам, будет следовать указаниям CDC по ношению масок и дистанцированию во время запланированных визитов.