Первый препарат, который способен значительно облегчить жизнь людям с дальнозоркостью, получил одобрение Американского управления по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA).

Речь идет о сугубо возрастных изменениях, связанных с нарушением зрения, а именно – пресбиоспии. В основном это эффект дальнозоркости.

Что же касается самих капель, которые получили название Vuity, то они не являются лекарством. В том смысле, что не устраняют причину зрительного расстройства. Но капли способны вполне эффективно снять симптом дальнозоркости, благодаря чему человек может не носить очки.

Сообщается, что капли действую в среднем от шести до десяти часов. То есть их следует применять каждый день. Действие наступает спустя 15 минут после закапывания.

Стоимость препарата компания-производитель определила на уровне $79. При этом содержания флакона емкостью 2,5 мл хватает примерно на месяц при регулярном применении.

Добавим, что действующее вещество капель от дальнозоркости — растительный алкалоид пилокарпин – известно врачам уже более 100 лет и широко применяется в лечении глазных болезней, таких как глаукома.