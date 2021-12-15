Перший препарат, який здатний значно полегшити життя людям з далекозорістю, отримав схвалення американського Управління з нагляду за якістю продуктів харчування і медикаментів (FDA).

Йдеться про суто вікові зміни, пов’язані з порушенням зору, а саме – пресбіоспію. В основному це ефект далекозорості.

Що ж стосується самих крапель, які отримали назву Vuity, то вони не є ліками. У тому сенсі, що не усувають причину зорового розладу. Але краплі здатні цілком ефективно зняти симптом далекозорості, завдяки чому людина може не носити окуляри.

Повідомляється, що краплі діють в середньому від шести до десяти годин. Тобто їх слід застосовувати щодня. Дія настає через 15 хвилин після закапування.

Вартість препарату компанія-виробник визначила на рівні $79. При цьому вмісту флакона ємністю 2,5 мл вистачає приблизно на місяць при регулярному застосуванні.

Додамо, що діюча речовина крапель від далекозорості – рослинний алкалоїд пілокарпін – відома лікарям вже більше 100 років і широко застосовується в лікуванні очних хвороб, зокрема глаукоми.