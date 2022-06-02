Как работают под вражеским огнем украинские медики. С чем им приходится сталкиваться. Кто они, люди, которых наши воины называют своими ангелами-хранителями. Об этом – в репортаже журналистов Фактов ICTV.

Именно от них зависит, удастся ли спасти раненого бойца на передовой. Это — военные медики. Они не имеют права на ошибку и на растерянность. Хотя самим часто приходится спасать защитников под вражеским огнем.

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Но когда началась большая война, к такому наплыву пациентов, говорят, были не готовы. Потому что и война другая, и ранения иные. Больше раненых, другие травмы и потери.

— У нас у каждого есть сумки для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе и ампулы с препаратами. Вес такого рюкзака — 10 кг. А еще броник, автомат и дополнительная аптечка, — рассказывает военная медсестра медицинской роты Лолита.

Девушке всего двадцать два. На ее счету десятки спасенных жизней. В армию пришла год назад. Говорит, что выбор делала сознательно. На этот шаг решилась после гибели отца на фронте.

— Это война дальнобойной артиллерии. Поэтому имеем большое количество осколочных ранений. Осколок может попасть в голову, а может только зацепить, — объясняет врач медицинской роты Виталий.

В гражданской жизни Виталий — детский инфекционист. На войне уже второй раз. Потому что хорошо понимает: здесь, на передовой, он будет полезнее, чем дома. Хотя медики, как и сами армейцы, тоже под постоянными обстрелами.

По его словам, каждый выезд — это поездка в неизвестность. Пока не увидишь раненого, всегда есть тревога, особенно когда видишь и слышишь эмоции человека, которому очень плохо.

Их задача — быстро стабилизировать состояние раненого и доставить в госпиталь. Хотя к нему иногда приходится прорываться сквозь вражеский огонь.

— Я вам скажу так по секрету — это гордость нашей отдельной мотопехотной бригады, то что у нас в пути на данный момент никто не умер, — говорит ординатор лечебного отделения медицинской роты ОМпБр с позывным Скальд.

Несмотря на немалый опыт, между выездами они постоянно совершенствуют свои навыки, осваивают новые технологии и приборы. Особенно сейчас, когда все больше раненых теряют ноги или руки.

Но каждый здесь надеется, что выездов будет меньше, а их помощь бойцам нужна будет не физическая, а психологическая.