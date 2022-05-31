Враг рвется в центр Северодонецка. Бои ведутся уже в городе, но оккупантам никак не удается занять его.

– От обстрелов пострадали волонтеры и машина скорой помощи, – сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. – Волонтерам мы помогли выбраться из-под огня, а вот медики исчезли. Машина стоит с разбитой передней частью – людей нет. Они уже третий день не выходят на связь.

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В Луганской области тем временем назревает гуманитарная катастрофа: отсутствуют вода, газ, иногда исчезает связь. Больницы пока работают, но с лекарствами возникают трудности. Обладминистрация и волонтеры доставляют, что могут.