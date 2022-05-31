Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Відео Новини

У Сєвєродонецьку обстріляли машину швидкої: медики, що були в ній зникли

31 Травня 2022, 11:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая
Джерело: Depositphotos

Ворог рветься до центру Сєвєродонецька. Бої точаться уже в місті, але окупантам ніяк не вдається зайняти його.

 – Від обстрілів постраждали волонтери і машина швидкої допомоги, – повідомив глава Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай. – Волонтерам ми допомогли вибратися з-під вогню, а от медики зникли. Машина стоїть з розбитою передньою частиною – людей немає. Вони вже третій день не виходять на зв’язок.

На Луганщині тим часом назріває гуманітарна катастрофа: відсутні вода, газ, інколи зникає зв’язок. Лікарні поки що працюють, але з ліками виникають труднощі. Обладміністрація і волонтери доставляють, що можуть.

Зараз дивляться

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь