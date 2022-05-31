Ворог рветься до центру Сєвєродонецька. Бої точаться уже в місті, але окупантам ніяк не вдається зайняти його.

– Від обстрілів постраждали волонтери і машина швидкої допомоги, – повідомив глава Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай. – Волонтерам ми допомогли вибратися з-під вогню, а от медики зникли. Машина стоїть з розбитою передньою частиною – людей немає. Вони вже третій день не виходять на зв’язок.

На Луганщині тим часом назріває гуманітарна катастрофа: відсутні вода, газ, інколи зникає зв’язок. Лікарні поки що працюють, але з ліками виникають труднощі. Обладміністрація і волонтери доставляють, що можуть.