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Без каких-либо бумаг: как создать медицинскую карточку пациента с помощью Дія

12 июля 2022, 17:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Источник: Depositphotos

В заведениях Doctor Eleks создать медицинскую карточку пациента можно в несколько кликов.

Как это работает:

  • Работник медучреждения сканирует штрихкод вашего документа в приложении Дія
  • Вы подтверждаете передачу копии цифрового документа в приложении
  • Медучреждение получает копию документа в формате pdf-файла вместе с метаданными
  • Медицинская карта автоматически создается на их основе в МИС Doctor Eleks

Быстро, удобно и без бумажек

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Сервис работает в 11 медучреждениях: Новый Зрение, Into-Sana, Добробут, Мануфактура, Институт сердца МОЗ Украины, Мать и Ребенок, Medical Plaza, Киевская областная клиническая больница, Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова, Черкасская областная больница, Уманская центральная районная больница .

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Подключив сервис шеринга документов к своему медучреждению, можно значительно упростить жизнь с Дія.

Источник
Дія
Теги
Медицина в Україні
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