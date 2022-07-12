В заведениях Doctor Eleks создать медицинскую карточку пациента можно в несколько кликов.
Как это работает:
- Работник медучреждения сканирует штрихкод вашего документа в приложении Дія
- Вы подтверждаете передачу копии цифрового документа в приложении
- Медучреждение получает копию документа в формате pdf-файла вместе с метаданными
- Медицинская карта автоматически создается на их основе в МИС Doctor Eleks
Быстро, удобно и без бумажек
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Сервис работает в 11 медучреждениях: Новый Зрение, Into-Sana, Добробут, Мануфактура, Институт сердца МОЗ Украины, Мать и Ребенок, Medical Plaza, Киевская областная клиническая больница, Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова, Черкасская областная больница, Уманская центральная районная больница .
Подключив сервис шеринга документов к своему медучреждению, можно значительно упростить жизнь с Дія.