12 июля 2022, 17:43 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

В заведениях Doctor Eleks создать медицинскую карточку пациента можно в несколько кликов. Как это работает: Работник медучреждения сканирует штрихкод вашего документа в приложении Дія

Вы подтверждаете передачу копии цифрового документа в приложении

Медучреждение получает копию документа в формате pdf-файла вместе с метаданными

Медицинская карта автоматически создается на их основе в МИС Doctor Eleks Быстро, удобно и без бумажек Сейчас смотрят Сервис работает в 11 медучреждениях: Новый Зрение, Into-Sana, Добробут, Мануфактура, Институт сердца МОЗ Украины, Мать и Ребенок, Medical Plaza, Киевская областная клиническая больница, Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова, Черкасская областная больница, Уманская центральная районная больница . Читайте также: В приложении Дія появится возможность дать согласие на посмертное донорство Подключив сервис шеринга документов к своему медучреждению, можно значительно упростить жизнь с Дія.

Источник Дія

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