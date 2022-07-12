У закладах Doctor Eleks створити медичну картку пацієнта можна за кілька кліків.
Як це працює:
- Працівник медзакладу сканує штрихкод вашого документа в застосунку Дія
- Ви підтверджуєте передачу копії цифрового документа в застосунку
- Медзаклад отримує копію документа в форматі pdf-файлу разом із метаданими
- Медична картка автоматично створюється на їхній основі в МІС Doctor Eleks
Швидко, зручно та без жодних папірців
Зараз дивляться
Сервіс працює в 11 медзакладах: Новий Зір, Into-Sana, Добробут, Мануфактура, Інститут серця МОЗ України, Мати і Дитина, Medical Plaza, Київська обласна клінічна лікарня, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова, Черкаська обласна лікарня, Уманська центральна районна лікарня.
Підключивши сервіс шерингу документів до свого медзакладу можна значно спростити життя з Дією.