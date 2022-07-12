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Без жодних паперів: як створити медичну картку пацієнта за допомогою Дії

12 Липня 2022, 17:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

У закладах Doctor Eleks створити медичну картку пацієнта можна за кілька кліків.

Як це працює:

  • Працівник медзакладу сканує штрихкод вашого документа в застосунку Дія
  • Ви підтверджуєте передачу копії цифрового документа в застосунку
  • Медзаклад отримує копію документа в форматі pdf-файлу разом із метаданими
  • Медична картка автоматично створюється на їхній основі в МІС Doctor Eleks

Швидко, зручно та без жодних папірців

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Сервіс працює в 11 медзакладах: Новий Зір, Into-Sana, Добробут, Мануфактура, Інститут серця МОЗ України, Мати і Дитина, Medical Plaza, Київська обласна клінічна лікарня, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова, Черкаська обласна лікарня, Уманська центральна районна лікарня.

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Підключивши сервіс шерингу документів до свого медзакладу можна значно спростити життя з Дією.

Джерело
Дія
Теги
Медицина в Україні
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