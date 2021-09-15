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Больше денег. Какую сумму закладывают на медицину в проекте госбюджета-2022

15 сентября, 15:01 Людмила Грубнік
Больше денег. Какую сумму закладывают на медицину в проекте госбюджета-2022
Источник: Dreamstime

В проекте государственного бюджета на 2022 год на медицинскую отрасль Украины планируют выделить 193 млрд грн.

Об этом во время заседания правительства 15 сентября 2021 года сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс. грн, — добавил Денис Шмыгаль.

По его словам, такой размер финансирования на 31 млрд больше, чем в этом году.

По сравнению же с 2019-м, последним докарантинным годом, бюджет на медицину увеличился в два раза.

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После начала пандемии коронавируса возросла нагрузка на украинскую медицинскую систему и на врачей. Они находятся на передовой борьбы с последствиями распространения вируса.

Поэтому актуальным стал вопрос закупки лекарств, медицинского оборудования, а также увеличения размера заработной платы медиков. Ранее уже анонсировалось, что эти выплаты пересмотрят на пользу не только врачей, но всех сотрудников медицины.

Источник: Денис Шмыгаль

Теги
Денис Шмигаль , держбюджет , Кабмін , Медики , Медицина в Україні
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