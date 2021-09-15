В проекте государственного бюджета на 2022 год на медицинскую отрасль Украины планируют выделить 193 млрд грн.

Об этом во время заседания правительства 15 сентября 2021 года сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс. грн, — добавил Денис Шмыгаль.

По его словам, такой размер финансирования на 31 млрд больше, чем в этом году.

По сравнению же с 2019-м, последним докарантинным годом, бюджет на медицину увеличился в два раза.

После начала пандемии коронавируса возросла нагрузка на украинскую медицинскую систему и на врачей. Они находятся на передовой борьбы с последствиями распространения вируса.

Поэтому актуальным стал вопрос закупки лекарств, медицинского оборудования, а также увеличения размера заработной платы медиков. Ранее уже анонсировалось, что эти выплаты пересмотрят на пользу не только врачей, но всех сотрудников медицины.

Источник: Денис Шмыгаль