У проекті державного бюджету на 2022 рік на медичну галузь України планують виділити 193 млрд грн.

Про це під час засідання уряду 15 вересня 2021 року повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тис. грн. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тис. грн, – додав Денис Шмигаль.

За його словами, такий розмір фінансування на 31 млрд більший, ніж цьогоріч.

Порівняно ж з 2019-м, останнім докарантинним роком, бюджет на медицину збільшився удвічі.

Після початку пандемії коронавірусу зросло навантаження на українську медичну систему та на лікарів. Вони перебувають на передовій боротьби з наслідками поширення вірусу.

Через це актуальнішим стало питання закупівлі ліків, медичного обладнання, а також збільшення розміру заробітної плати медиків. Раніше вже анонсувалося, що ці виплати переглянуть на користь не лише лікарів, а усіх співробітників медичної галузі.

Джерело: Денис Шмигаль