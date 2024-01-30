В Верховной Раде зарегистрированы сразу два законопроекта, которые, в частности, регулируют вопрос биологического отцовства военных в случае их гибели.

Законопроект №10437

Согласно информации на парламентском сайте, законопроект №10437 вносит изменения в законодательство по обеспечению права военнослужащего на биологическое отцовство (материнство), который определит право распоряжаться репродуктивными клетками в случае гибели или признания умершим их владельца.

Авторами документа выступают 13 депутатов разных фракций.

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Законопроект №10438

Еще один законопроект №10438 зарегистрировал депутат Георгий Мазурашу. Документ предусматривает изменения в законодательство для решения вопроса сохранения и использования репродуктивных клеток погибших/умерших участников войны.

Пока тексты обоих законопроектов на сайте Рады отсутствуют.

Биоматериал погибших военных

Напомним, что в Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных, а коллизия, не позволяющая хранить биоматериал погибших военных, будет устранена.

По информации Минздрава, в 2024 году в Украине было введено государственное финансирование вспомогательных репродуктивных технологий, а в марте 2024 года вступит в силу закон, позволяющий семьям военных безвозмездно сохранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода украинских защитников.