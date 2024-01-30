У Верховній Раді зареєстровано одразу два законопроєкти, які, зокрема, регулюють питання біологічного батьківства військових у разі їхньої загибелі.

Законопроєкт №10437

Згідно з інформацією на парламентському сайті, законопроєкт №10437 вносить зміни до законодавства щодо забезпечення права військовослужбовця на біологічне батьківство (материнство), який визначить право розпоряджатися репродуктивними клітинами в разі загибелі або визнання померлим їхнього власника.

Авторами документа виступають 13 депутатів різних фракцій.

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Законопроєкт №10438

Ще один законопроєкт №10438 зареєстрував депутат Георгій Мазурашу. Документ передбачає зміни до законодавства для вирішення питання збереження та використання репродуктивних клітин загиблих/померлих учасників війни.

Наразі тексти обох законопроєктів на сайті Ради відсутні.

Біоматеріал загиблих військових

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових, а колізію, яка не дає змоги зберігати біоматеріал загиблих військових, буде усунуто.

За інформацією МОЗ, 2024 року в Україні запровадили державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій, а в березні 2024 року набуде чинності закон, який дає змогу сім’ям військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини і використовувати їх для продовження роду українських захисників.