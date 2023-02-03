Пациентка обратилась в амбулаторию общей практики с жалобами на зубную боль и боль в челюсти.

“Инфаркт миокарда”, – получили на рабочий планшет вызов в скорой.

Пациентку нужно транспортировать в специализированную больницу интенсивного лечения.

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— Мы с фельдшером Михаилом Мацко и водителем Игорем Слесарчик прибыли в Жовтанке. На ЭКГ – подтвержденный острый коронарный синдром с элевацией ST, – рассказала врач по медицине неотложных состояний подразделения медицины катастроф Ирина Харченко.

Женщину доставили в карету скорой помощи. Подключили к монитору, продолжили начатое в амбулатории лечение.

А в пути начались изменения ЭКГ, у пациентки возникла желудочковая тахикардия, которая перешла в фибрилляцию желудочков.

Водитель остановился на обочине, а врач и фельдшер приступили к реанимационным мероприятиям. Одного дефибрилляционного разряда, чтобы восстановился сердечный ритм. Пациентка была без сознания, но пульс на сонной артерии возобновился.

— Согласно протоколу, мы подключили дополнительное лекарство, и женщина пришла в себя. Не могла понять, что с ней происходит, говорит, что ничего не помнит, – говорит Ирина Харченко.

В больнице скорую уже ждала команда кардиологов. Пациентке сделали ангиографию, установили стент, она стабильна и сейчас находится в палате интенсивной терапии.

Источник: Львовский Областной центр Экстренной медицины