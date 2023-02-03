Пацієнтка звернулася в амбулаторію загальної практики зі скаргами на зубний біль та біль у щелепі.

“Інфаркт міокарда”, – отримали на робочий планшет виклик у швидкій.

Пацієнтку потрібно було транспортувати в спеціалізовану лікарню інтенсивного лікування.

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– Ми із фельдшером Михайлом Мацьком та водієм Ігорем Слюсарчиком прибули в Жовтанці. На ЕКГ – підтверджений гострий коронарний синдром з елевацією ST, – розповіла лікарка з медицини невідкладних станів підрозділу медицини катастроф Ірина Харченко.

Жінку доправили в карету швидкої допомоги. Підключили до монітору, продовжили почате в амбулаторії лікування.

А в дорозі почалися зміни на ЕКГ, в пацієнтки виникла шлуночкова тахікардія, яка перейшла у фібриляцію шлуночків.

Водій зупинився на узбіччі, а лікар і фельдшер розпочали реанімаційні заходи. Одного дефібриляційного розряду, щоб відновився серцевий ритм. Пацієнтка була без свідомості, проте пульс на сонній артерії відновився.

– Згідно із протоколом, ми підключили додаткові ліки, і жінка прийшла до тями. Не могла зрозуміти, що із нею відбувається, каже, що нічого не пам’ятає, – каже Ірина Харченко.

В лікарні швидку вже чекала команда кардіологів. Пацієнтці зробили ангіографію, встановили стент, вона стабільна й станом на зараз перебуває в палаті інтенсивної терапії.

Джерело: Львівський Обласний центр Екстреної медицини