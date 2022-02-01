Борьба с пандемией коронавируса создала угрозу окружающей среде из-за тонн медотходов — ВОЗ

Из-за борьбы с пандемией Covid-19 в мире существенно увеличилось количество медицинских отходов, что влияет на окружающую среду.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с марта 2020 по ноябрь 2021 только в рамках инициативы ООН было приобретено 87 тысяч тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ). Практически все из них, как предполагается, стали отходами.
– Абсолютной жизненной важностью является обеспечение медработников нужными средствами индивидуальной безопасности… При этом важно обеспечить и безопасное использование этих средств без ущерба для окружающей среды, – заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райян.
По данным авторов доклада, анализ этих отходов дает лишь приблизительное понимание масштабов проблемы вреда окружающей среде, связанных с пандемией. Этот отчет не учитывает, например, одноразовые маски, которые покупают или производят люди.
Отмечается, что в мире за время пандемии было сделано 8 млрд прививок от коронавируса, что создало более 144 тонн шприцев и игл.
В отчете специалисты ВОЗ предлагают ряд рекомендаций, которые помогут более безопасно и экологически использовать медотходы. Рекомендации включают использование экологической упаковки и транспортировки, безопасные и многократные СИЗ (например, перчатки и медицинские маски), создаваемые из биоразлагаемых материалов, или такие, чтобы в будущем их можно отдать на переработку.
В организации также предлагают инвестировать в технологии обработки отходов без сжигания, такие как автоклавы, создать обратную логистику для поддержки централизованной обработки и инвестиции в сектор переработки, чтобы обеспечить материалам, таким как пластик, вторая жизнь.
Напомним, в Украине с 1 февраля повышена цена на пластиковые пакеты в супермаркетах – от 2 до 3 грн. Стоимость пакета без ручек и с боковыми складками составит 2 грн, с ручками и без боковых складок – 2,5 грн, с ручками и боковыми складками – 3 грн.
Сам запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов в Украине начал действовать еще в декабре 2021 года.
Источник: Всемирная организация здравоохранения