Боротьба з пандемією коронавірусу створила загрозу довкіллю через тонн медвідходів – ВООЗ

Через боротьбу з пандемією Covid-19 у світі суттєво збільшилась кількість медичних відходів, що впливає на довколишнє середовище.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у період з березня 2020 по листопад 2021 року лише в рамках ініціативи ООН було придбано 87 тисяч тонн засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Майже всі з них, як передбачається, стали відходами.

– Абсолютною життєвою важливістю є забезпечення медпрацівників потрібними засобами індивідуальної безпеки… При цьому важливо забезпечити і безпечне використання цих засобів без шкоди для довкілля, – заявив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райян.

За даними авторів доповіді, аналіз цих відходів дає лише приблизне розуміння про масштаби проблеми шкоди довкіллю, що пов’язані з пандемією. Цей звіт не враховує, наприклад, одноразові маски, які купують чи виготовляють люди.

Зазначається, що у світі за час пандемії було зроблено 8 мільярдів щеплень від коронавірусу, що створило понад 144 тонн шприців та голок.

У звіті фахівці ВООЗ пропонують низку рекомендацій, що допоможуть більш безпечно та екологічно використовувати медвідходи. Рекомендації включають використання екологічного пакування та транспортування, безпечні та багаторазові ЗІЗ (наприклад, рукавички та медичні маски), що створюються з біорозкладних матеріалів, або такі, що в майбутньому можна віддати на переробку.

У організації також пропонують інвестувати у технології обробки відходів без спалювання, такі як автоклави, створити зворотню логістику для підтримки централізованої обробки та інвестиції в сектор переробки, щоб забезпечити матеріалам, таким як пластик, друге життя.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого підвищено ціну на пластикові пакети у супермаркетах – від 2 до 3 грн. Зокрема, вартість пакета без ручок та з бічними складками становитиме 2 грн, з ручками та без бічних складок – 2,5 грн, з ручками та бічними складками – 3 грн.

Сама заборона на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів в Україні почала діяти ще у грудні 2021 року.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я