Ежегодно в Украине диагностируют около 120 тыс. новых случаев заболевания раком, а ежегодно умирают от него более 55 тыс людей. По данным Национального канцер-реестра, на протяжении последних лет наиболее распространенными среди онкозаболеваний стали рак молочной железы, легких, предстательной железы и колоректальный.

Мужчины же болеют раком на 19% чаще женщин.

Война внесла свой неутешительный вклад в прогноз на 2023 год: несвоевременное обследование населения, недоступность медпомощи или невозможность соблюдать здоровый образ жизни и избегать стрессов увеличат процент онкозаболеваний.

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Еще одной причиной и проблемой является неосведомленность, отсутствие информации и неосознанность украинцев в вопросах своевременного выявления и лечения рака.

Ежедневно пациенты и их родственники сталкиваются с отсутствием профессиональной информации о заболеваниях раком, а по интернету распространяется множество некорректных данных и откровенных мифов.

Актуальная же информация о современных и эффективных методах лечения не всегда доступна.

Чтобы изменить ситуацию относительно качественного и профессионального информирования украинцев, Национальный институт рака запускает информационный YouTube-проект ОНКОосознанность.

ОНКОосознанность – это цикл видеопрограмм, в которых ведущие специалисты, опытные врачи Национального института рака предоставляют исчерпывающие ответы на часто задаваемые вопросы, развенчивают мифы и дают полезные советы. Проект призван, прежде всего, повысить онкоосведомленность среди населения, а также онконастороженность среди врачей.

ОНКОосознанность предоставит украинцам специализированную информацию о раке. В выпусках врачи из Национального института рака (НИР) простыми словами рассказывают о раке, своевременной диагностике и о том, как и когда необходимо ее осуществлять, как стабилизировать психическое состояние больного, как выбрать своего врача и не ошибиться в терапии.

Первый цикл программ разработан накануне месяца осведомленности о колоректальном раке при поддержке международной французской фармацевтической компании Сервье Украина.

Семь информационных программ о колоректальном раке будут появляться ежедневно в течение недели на YouTube-канале проекта https://www.youtube.com/@onkosvidomist/.

В мире колоректальный рак занимает ведущие позиции среди онкологических болезней — 1,8 млн новых случаев и около 800 тыс. смертей было зафиксировано в прошлом году.

– По данным Национального канцер-реестра, колоректальный рак занимает второе место в структуре заболеваемости и смертности в Украине, – сообщила и. о. генерального директора ГНП Национальный институт рака Елена Ефименко.

Ежегодно в Украине впервые выявляется около 15 тыс. новых случаев. Около 25% больных умирают в течение года.

Итак, назрела потребность говорить о раке откровенно, прозрачно, постоянно, сознательно, чтобы качественно проинформировать и своевременно выявить, чтобы поддержать и помочь побороть.

– Онкология для Сервье является приоритетным направлением деятельности с фокусом на инновационность и терапию трудноизлечимых видов рака, – говорит генеральный директор Сервье Украина Фредерик Фуйю. — Вместе с Национальным институтом рака мы запускаем проект, чтобы помочь тысячам украинцев узнать больше необходимой информации о колоректальном раке.

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Следующие циклы программ проекта ОНКОосознанность будут посвящены раку молочной железы, легких, предстательной железы, желудка и поджелудочной железы, кожи и другим. Циклы будут выходить периодически каждые два месяца.

Источник: НИР