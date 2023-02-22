Щороку в Україні діагностують близько 120 тис. нових випадків захворювання на рак, а помирають щороку від нього понад 55 тис. За даними Національного канцер-реєстру впродовж останніх років найпоширенішими серед онкозахворювань стали рак молочної залози, рак легенів, колоректальний рак та рак передміхурової залози.

Чоловіки ж хворіють на рак на 19% частіше ніж жінки.

Війна зробила свій невтішний внесок у прогноз на 2023 рік: невчасне обстеження населення, недоступність меддопомоги чи неможливість дотримуватися здорового способу життя й уникати стресів збільшать відсоток онкозахворювань.

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Ще однією причиною та проблемою є необізнаність, непоінформованість та несвідомість українців у питаннях своєчасного виявлення та лікування раку.

Щодня пацієнти та їхні родичі стикаються з відсутністю професійної інформації щодо захворювань на рак, а інтернетом шириться безліч некоректних даних та відвертих міфів.

Актуальна ж інформація щодо сучасних та ефективних методів лікування не завжди є доступною.

Щоб змінити ситуацію щодо якісного та фахового інформування українців Національний інститут раку запускає інформаційний YouTube-проєкт ОНКОсвідомість.

ОНКОсвідомість – це цикл відеопрограм, в яких провідні фахівці, досвідчені лікарі Національного інституту раку надають вичерпні відповіді на поширені запитання, розвінчують міфи та дають корисні поради. Проєкт покликаний, перш за все, підвищити онкообізнаність серед населення, а також онконастороженість серед лікарів.

ОНКОсвідомість надасть українцям спеціалізовану інформацію про рак. У випусках лікарі з НІР простими словами розповідають про рак, своєчасну діагностику і про те, як і коли необхідно її здійснювати, як стабілізувати психічний стан хворого, як обрати свого лікаря та не помилитися в терапії.

Перший цикл програм розроблено напередодні місяця обізнаності про колоректальний рак за підтримки міжнародної французької фармацевтичної компанії Серв’є Україна.

Сім інформаційних програм про колоректальний рак будуть зʼявлятися щодня протягом тижня на YouTube-каналі проєкту https://www.youtube.com/@onkosvidomist/.

У світі колоректальний рак посідає провідні позиції серед онкологічних хвороб — 1,8 млн нових випадків та близько 800 тис. смертей було зафіксовано минулого року.

– За даними Національного канцер реєстру колоректальний рак посідає друге місце у структурі захворюваності та смертності в Україні, – повідомила в.о. генеральної директорки ДНП Національний інститут раку Олена Єфіменко.

Щороку в Україні вперше виявляють близько 15 тис. нових випадків. Близько 25% хворих помирають впродовж року.

Отже, назріла потреба говорити про рак відверто, прозоро, постійно, свідомо, щоб якісно проінформувати та своєчасно виявити, щоб підтримати та допомогти побороти.

– Онкологія для Серв’є є пріоритетним напрямком діяльності з фокусом на інноваційність та терапію важковиліковних видів раку, – говорить Генеральний директор Серв’є Україна Фредерік Фуйю.

Разом з Національним інститутом раку ми запускаємо проєкт, підкреслив Фуйю, щоб допомогти тисячам українців дізнатись більше необхідної інформації про колоректальний рак.

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Наступні цикли програм проєкту ОНКОсвідомість будуть присвячені раку молочної залози, раку легенів, раку передміхурової залози, шлунку та підшлункової залози, раку шкіри та іншим. Цикли виходитимуть періодично кожні два місяці.

Джерело: НІР