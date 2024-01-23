Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что планы заключения глобального соглашения о готовности к пандемии рискуют развалиться из-за споров и дезинформации. По словам главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, будущие поколения могут нас не простить.

История вопроса

Потрясенные пандемией Covid-19, 194 государства-члена ВОЗ более двух лет назад решили начать переговоры по международному соглашению, направленному на то, чтобы страны были лучше подготовлены к тому, чтобы справиться со следующей катастрофой в области здравоохранения или вообще предотвратить ее.

План состоял в том, чтобы закрепить соглашение на Всемирной ассамблее здравоохранения, руководящем органе ВОЗ, которая соберется 27 мая 2024 года.

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Потоки лжи и дезинформации

Однако генеральный директор ВОЗ, заявил, что темпы замедлены из-за потока фейковых новостей, лжи и теорий заговора. Он предупредил, что если никто не будет готов перехватить инициативу или уступить, весь проект рискует зайти в тупик.

Тедрос отметил, что всем странам необходимы возможности для обнаружения и обмена патогенами, представляющими риск, а также своевременный доступ к тестам, лечению и вакцинам.

Планы и разногласия

Как сказал сопредседатель переговоров Роланд Дрис, проект сократил семилетний процесс до двух лет. По его словам, соглашение должно быть амбициозным, новаторским и с четкими обязательствами.

Что касается разногласий, то, по словам Дриса, европейские страны хотят вкладывать больше денег в профилактику пандемий, в то время как Африка хочет финансирования и надлежащего доступа к пандемическим мерам противодействия, таким как вакцины и методы лечения.

По словам Роланда Дриса, до старта Ассамблеи осталось две сессии по две недели, чтобы проделать чрезвычайный объем работы.

Параллельно идут переговоры и о реформировании международных медико-санитарных правил (ММСП), которых, по мнению многих стран, крайне не хватает.