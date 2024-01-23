У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) попередили, що плани укладення глобальної угоди про готовність до пандемії ризикують розвалитися через суперечки та дезінформацію. За словами глави організації Тедроса Адханома Гебреєсуса, майбутні покоління можуть нас не пробачити.

Історія питання

Вражені пандемією Covid-19, 194 держави-члени ВООЗ понад два роки тому вирішили почати переговори щодо міжнародної угоди, спрямованої на те, щоб країни були краще підготовлені до того, щоб впоратися з наступною катастрофою в галузі охорони здоров’я або взагалі запобігти їй.

План полягав у тому, щоб закріпити угоду на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я, керівному органі ВООЗ, яка збереться 27 травня 2024 року.

Зараз дивляться

Потоки брехні та дезінформації

Однак генеральний директор ВООЗ, заявив, що темпи сповільнені через потік фейкових новин, брехні та теорій змови. Він попередив, що якщо ніхто не буде готовий перехопити ініціативу або поступитися, весь проєкт ризикує зайти в глухий кут.

Тедрос зазначив, що всім країнам необхідні можливості для виявлення та обміну патогенами, що становлять ризик, а також своєчасний доступ до тестів, лікування і вакцин.

Плани і розбіжності

Як сказав співголова переговорів Роланд Дріс, проєкт скоротив семирічний процес до двох років. За його словами, угода має бути амбітною, новаторською та з чіткими зобов’язаннями.

Щодо розбіжностей, то, за словами Дріса, європейські країни хочуть вкладати більше грошей у профілактику пандемій, у той час як Африка прагне фінансування та належного доступу до пандемічних заходів протидії, таких як вакцини та методи лікування.

За словами Роланда Дріса, до старту Асамблеї залишилося дві сесії по два тижні, щоб виконати надзвичайний обсяг роботи.

Паралельно тривають переговори і про реформування міжнародних медико-санітарних правил (ММСП), яких, на думку багатьох країн, украй бракує.