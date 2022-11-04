В Украине разрешили первую бустерную дозу вакцины против Covid-19 для всех детей вакцинированных в возрасте 12-17 лет. Прививку можно проводить при наличии достаточного количества вакцины для групп риска тяжелого течения болезни.

Подросткам бустерную дозу рекомендуют через 6 месяцев после завершения первоначального курса вакцинации. Если ребенок по медицинским показаниям получил дополнительную дозу вакцины, то бустер вводят через 3 месяца после дополнительной дозы.

Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины №1979 от 3 ноября 2022 г. на основании рекомендаций Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) .

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Для бустерной прививки детей в возрасте от 12 лет нужно использовать только мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе (сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer).

— Бустерная доза вакцины – это восстановление защиты от коронавирусной болезни. Особенно важна она для детей с хроническими болезнями, которые рискуют иметь тяжелое течение Covid-19, – отметил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Бустерная доза вакцины против Covid-19 уже показала свою безопасность. Она усиливает иммунный ответ и эффективность против различных актуальных вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

За время пандемии в Украине от осложнений коронавирусной болезни умерло 83 ребенка. В целом, заболевание было подтверждено почти 390 тыс. несовершеннолетних. Только за прошлую неделю заболели более 1,6 тыс. детей.

Напоминаем, что для прививки детей 12-13 лет обязательно нужно заполнить информированное согласие (форма N 063-2/о) родителями или опекунами в соответствии со статьей 43 Основ законодательства о здравоохранении.

Пациенты в возрасте от 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой прививочный пункт или центр вакцинации, при этом не обязательно иметь декларацию с семейным врачом.

Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты пунктов и центров по ссылке https://vaccination.covid19.gov.ua/lis или по телефону 0 800 60 20 19.