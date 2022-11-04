В Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для всіх вакцинованих дітей віком 12-17 років. Щеплення можна проводити за наявності достатньої кількості вакцини для груп ризику важкого перебігу хвороби.

Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після додаткової дози.

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №1979 від 3 листопада 2022 року на підставі рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) .

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Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).

– Бустерна доза вакцини – це відновлення захисту від коронавірусної хвороби. Особливо важливою вона є для дітей із хронічними хворобами, які ризикують мати важкий перебіг Covid-19, – наголосив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Бустерна доза вакцини проти Covid-19 вже продемонструвала свою безпечність. Вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.

За час пандемії в Україні від ускладнень коронавірусної хвороби померло 83 дитини. Загалом, захворювання було підтверджено у майже 390 тис. неповнолітніх. Лише за минулий тиждень захворіли більше 1,6 тис. дітей.

Нагадуємо, що для щеплення дітей 12-13 років обов’язково потрібно заповнити інформовану згоду (форма N 063-2/о) батьками або опікунами відповідно до статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я.

Пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з сімейним лікарем.

Щепитися можна безоплатно в будь-якому пункті або центрі вакцинації. Адреси та контакти пунктів та центрів за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.