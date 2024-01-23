В Ровенской областной больнице впервые провели операцию Джанетта.

Пациентка страдала от стреляющей боли, подобной удару током, в лице.

Сильно болело лицо

Женщина обратилась в нейрохирургическое отделение с жалобой на сильную боль в левой части лица.

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По словам пациентки — предыдущее лечение не приносило результатов, и даже малейший ветер вызывал дискомфорт.

Врач-нейрохирург обнаружил у женщины нейроваскулярный конфликт, который возник в результате сжатия тройничного нерва сосудом.

Операция Джанетта

Для того, чтобы избавить пациентку от невыносимой боли хирурги провели микроваскулярную декомпрессию тройничного нерва, известную как операция Джанетта.

Это хирургическое вмешательство, во время которого через небольшой разрез за ухом отделяется ствол тройничного нерва и сосуды мозга, которые сдавливают нерв.

После этого на нерв укладывается специальная прокладка из тефлона, она устраняет нейроваскулярный конфликт.

Такое хирургическое вмешательство имеет наименьшую вероятность возобновления боли в долгосрочной перспективе.

Пациентка почти сразу после операции почувствовала облегчение.

Источник: Ровенская областная клиническая больница имени Юрия Семенюка

Фото: Ровенская областная клиническая больница имени Юрия Семенюка