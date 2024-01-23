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Був нестерпний біль в обличчі: у Рівному вперше успішно провели операцію Джанетта

23 Січня 2024, 17:27
Ольга Боднарчук редактор
Був нестерпний біль в обличчі: у Рівному вперше успішно провели операцію Джанетта

В Рівненській обласній лікарні вперше провели операцію Джанетта.

Пацієнтка страждала від стріляючого болю, подібного до удару струмом, в обличчі.

Сильно боліло обличчя

Жінка звернулась до нейрохірургічного відділення зі скаргою на сильний біль в лівій частині обличчя.

Зараз дивляться

За словами пацієнтки – попереднє лікування не приносило результатів, і навіть найменший вітер спричиняв дискомфорт.

Лікар-нейрохірург виявив у жінки нейроваскулярний конфлікт, який виник внаслідок стискання трійчастого нерва судиною.

Операція Джанетта

Для того, щоб позбавити пацієнтку від нестерпного болю хірурги провели мікроваскулярну декомпресію трійчастого нерва, відому як операція Джанетта.

Це хірургічне втручання, під час якого через невеликий розріз за вухом відділяється стовбур трійчастого нерва та судини мозку, які здавлюють нерв.

Після цього на нерв укладається спеціальна прокладка з тефлону, вона усуває нейроваскулярний конфлікт.

Таке хірургічне втручання має найменшу імовірність відновлення болю в довготривалій перспективі.

Пацієнтка майже одразу після операції відчула полегшення.

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Джерело: Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка

Фото: Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка

Теги
лікування Операція Рівне
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