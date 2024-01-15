Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні допомагають 6-річній Соломії відновитися після перенесеного дуже важкого захворювання – постковідного енцефаліту.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Симптоми постковідного енцефаліту

– Марія, мама дівчинки, як у страшному сні згадує 18 листопада 2023 року. Хвороба почалася раптово з блювання та неврологічної симптоматики, – пишуть медики.

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У відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської ОДЛ Соломійка надійшла вже у важкому стані, в сопорі. У дитини була порушена свідомість, відмічалася хаотична рухова діяльність, дівчинка не відповідала на запитання, не фіксувала погляд, не мала емоційного контакту.

Лікування в Охматдиті

Після численних обстежень мама почула від лікарів діагноз – постковідний енцефаліт. Висновок рівненських лікарів остаточно підтвердили і в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит, де дівчинка продовжила лікування.

Довгий шлях реабілітації

За словами медиків, одним із важливих етапів відновлення після перенесеного захворювання є курс реабілітації, який Соломія проходить у Рівненській ОДЛ.

Тут, у центрі реабілітації та відновного лікування, для дівчинки розробили план індивідуальних занять: масаж, заняття з логопедом, з ерго- та фізичним терапевтом.

На Соломійку чекає довгий шлях реабілітації та відновлення, додали співробітники лікарні.

Джерело: Рівненська ОДЛ