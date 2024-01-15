Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні допомагають 6-річній Соломії відновитися після перенесеного дуже важкого захворювання – постковідного енцефаліту.
Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Симптоми постковідного енцефаліту
– Марія, мама дівчинки, як у страшному сні згадує 18 листопада 2023 року. Хвороба почалася раптово з блювання та неврологічної симптоматики, – пишуть медики.
У відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської ОДЛ Соломійка надійшла вже у важкому стані, в сопорі. У дитини була порушена свідомість, відмічалася хаотична рухова діяльність, дівчинка не відповідала на запитання, не фіксувала погляд, не мала емоційного контакту.
Лікування в Охматдиті
Після численних обстежень мама почула від лікарів діагноз – постковідний енцефаліт. Висновок рівненських лікарів остаточно підтвердили і в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит, де дівчинка продовжила лікування.
Довгий шлях реабілітації
За словами медиків, одним із важливих етапів відновлення після перенесеного захворювання є курс реабілітації, який Соломія проходить у Рівненській ОДЛ.
Тут, у центрі реабілітації та відновного лікування, для дівчинки розробили план індивідуальних занять: масаж, заняття з логопедом, з ерго- та фізичним терапевтом.
На Соломійку чекає довгий шлях реабілітації та відновлення, додали співробітники лікарні.
Джерело: Рівненська ОДЛ