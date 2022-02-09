В Україні збільшується кількість підтверджених випадків коронавірусу. Так, за минулу добу тільки у Дніпропетровській області захворіли на Covid-19 майже 2 тис. людей.

Також зростає кількість дітей, що хворіють на коронавірус. За словами медиків, такої великої хвилі дитячої захворюваності не було від початку пандемії.

Нині відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні для пацієнтів з Covid-19 переповнене. Кількість хворих дітей виросла у чотири рази.

Спеціалісти стверджують, що як у дорослих, так і в дітей хвороба може мати безсимптомний, середній та важкий характер. У лікарні є і надскладні випадки. Так, вперше зареєстрували коронавірусний енцефаліт.

– Зафіксували декілька випадків за останні два дні розвитку Covid-19 з пошкодженням нервової системи – це важкі коронавірусні енцефаліти, – розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров.

За його словами, у найближчі дві доби у лікарню госпіталізували двох дітей у важкому стані саме з коронавірусним енцефалітом. Вони під’єднані до апарату штучної вентиляції легень.

Лікар-інфекціоніст Наталія Ахмадєєва стверджує, що респіраторний тракт – не єдина мішень коронавірусної інфекції.

– Коронавіруси здатні долати гематоенцефалічний бар’єр та проникати до оболонок мозку і до самого мозку, викликаючи запалення вражених тканин: менінгіт, енцефаліт чи менінгоенцефаліт, – зазначила вона.

Такі тяжкі ускладнення коронавірусної хвороби у дітей виникають рідко, але батькам необхідно бути пильними, щоб не пропустити симптоми, що свідчать про початок запалення мозку чи його оболонок.

Обов’язково необхідно звернутися по допомогу, якщо у дитини виникли: скарги на сильний головний біль, світлобоязнь, запаморочення, нудота, блювання, біль задньошийних м’язів, сонливість, порушення свідомості.

В деяких випадках перенесений менінгіт чи енцефаліт може призвести до розвитку неврологічних дефіцитів (погіршення зору, слуху, координації рухів). Під час вкрай тяжкого перебігу можлива летальність.

Загалом у Дніпропетровській області зараз хворіють 22,5 тис. людей. Серед них показник хворих дітей у віці до 17 років збільшився до 5%.

Джерело: 11 канал, Факти ICTV