В Украине увеличивается количество подтвержденных случаев коронавируса. Так, за прошлые сутки только в Днепропетровской области заболели Covid-19 почти 2 тыс. человек.

Также растет количество детей, которые болеют коронавирусом. По словам медиков, такой большой волны детской заболеваемости не было с начала пандемии.

Сейчас отделение Днепропетровской областной детской больницы для пациентов с Covid-19 переполнено. Количество заболевших детей выросло в четыре раза.

Специалисты утверждают, что как у взрослых, так и у детей болезнь может иметь бессимптомный, средний и тяжелый характер. В больнице есть и сверхсложные случаи. Так, впервые зарегистрировали коронавирусный энцефалит.

— Зафиксировали несколько случаев за последние два дня развития Covid-19 с повреждением нервной системы — это тяжелые коронавирусные энцефалиты, — рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Днепропетровской областной детской больницы Сергей Егоров.

По его словам, в ближайшие двое суток в больницу госпитализировали двоих детей в тяжелом состоянии именно с коронавирусным энцефалитом. Они подсоединены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врач-инфекционист Наталья Ахмадеева утверждает, что респираторный тракт — не единственная мишень коронавирусной инфекции.

— Коронавирусы способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и проникать в оболочки мозга и до самого мозга, вызывая воспаление пораженных тканей: менингит, энцефалит или менингоэнцефалит, — отметила она.

Такие тяжелые осложнения коронавирусной болезни у детей возникают редко, но родителям необходимо быть бдительными, чтобы не пропустить симптомы, свидетельствующие о начале воспаления мозга или его оболочек.

Обязательно необходимо обратиться за помощью, если у ребенка возникли: жалобы на сильную головную боль, светобоязнь, головокружение, тошнота, рвота, боль заднешейных мышц, сонливость, нарушение сознания.

В некоторых случаях перенесенный менингит или энцефалит может привести к развитию неврологических дефицитов (ухудшение зрения, слуха, координации движений). Во время крайне тяжелого течения возможна летальность.

Всего в Днепропетровской области сейчас болеют 22,5 тыс. людей. Среди них показатель заболевших детей в возрасте до 17 лет увеличился до 5%.

Источник: 11 канал, Факти ICTV