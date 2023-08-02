Стали известны подробности о молодом враче-отоларингологе, который погиб 1 августа во время обстрела Херсона российскими оккупантами.

Дмитрий Белый в 2021 году окончил Запорожский государственный медицинский университет и поступил на интернатуру в больницу имени Е. Е. Карабелеша в Херсоне. Там остался работать, несмотря на почти ежедневные обстрелы.

— Он был очень добр, весел, душа компании, всегда улыбался. Дмитрий хорошо учился, мечтал стать квалифицированным врачом и очень радовался, когда сегодня вышел на работу, — написали друзья Дмитрия.

Помочь семье Дмитрия можно финансово, деньги собирает его близкий друг Артур: 4441114458823869.

Из-за действий оккупанта мы теряем цвет нации. Вечная память Дмитрию и искренние соболезнования его семье.

Источник: Студенческий совет ЗГМУ