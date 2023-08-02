Стали відомі подробиці про молодого лікаря-отоларинголога, який загинув 1 серпня під час обстрілу Херсона російськими окупантами.

Дмитро Білий 2021 року закінчив Запорізький державний медичний університет і вступив на інтернатуру в лікарню імені Є. Є. Карабелеша в Херсоні. Там залишився працювати, попри майже щоденні обстріли.

– Він був дуже добрий, веселий, душа компанії, завжди посміхався. Дмитро добре вчився, мріяв стати кваліфікованим лікарем і дуже радів, коли сьогодні вийшов на роботу, – написали друзі Дмитра.

Допомогти родині Дмитра можна фінансово, гроші збирає його близький друг Артур: 4441114458823869.

Через дії окупанта ми втрачаємо цвіт нації. Вічна пам’ять Дмитру та щирі співчуття його родині.

Джерело: Студентська рада ЗДМУ