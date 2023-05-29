Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова надали медичну допомогу сімом мирним жителям Дніпра, який атакували ворожі ракети 26 травня. Троє були у важкому стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор клініки Сергій Риженко.

– Вони, мирні люди, знайшли силу духу у своєму серці… Сьогодні смуток і зневіра зникають з їхнього життя. Віра і професіоналізм перемагають смерть, – пише Риженко.

Серед постраждалих – 52-річна Алла. У неї відкрита черепно-мозкова травма, множинні рани голови, переломи кісток обличчя і важке поранення обох очей. Жінка вже йде на поправку, але потім необхідно відновлювати зір.

Сергій, 44 роки, лікар, із важкою травмою голови, осколковим пораненням обличчя, з перфорацією барабанної перетинки і переломом стегнової кістки.

Дмитро, 80 років, пенсіонер. Він вийшов по воду і втратив руку.

Ще четверо постраждалих також одужують, готуються до виписки і дякують лікарям Мечникова за порятунок.

Джерело: Сергій Риженко