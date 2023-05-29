Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова оказали медицинскую помощь семерым мирным жителям Днепра, который атаковали вражеские ракеты 26 мая. Трое были в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Они, мирные люди, обрели силу духа в своем сердце… Сегодня грусть и уныние уходят из их жизни. Вера и профессионализм побеждают смерть, — пишет Рыженко.

Среди пострадавших — 52-летняя Алла. У нее открыта черепно-мозговая травма, множественные раны головы, переломы костей лица и тяжелое ранение обоих глаз. Женщина уже идет на поправку, но затем необходимо восстанавливать зрение.

Сергей 44 года, врач, с тяжелой травмой головы, осколочным ранением лица, с перфорацией барабанной перепонки и переломом бедренной кости.

Дмитрий, 80 лет, пенсионер. Он вышел за водой и потерял руку.

Еще четверо пострадавших также поправляются, готовятся к выписке и благодарят врачей Мечникова за спасение.

Источник: Сергей Рыженко