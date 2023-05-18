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Пуля прошла через мозг и застряла в затылке: в Днепре спасли 41-летнего защитника

18 мая 2023, 12:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Мечникова

Первое слово после операции — Неля. Это имя жены. Круглосуточно держал ее обеими руками, боясь отпустить…

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь тяжело раненого 41-летнего защитника: вражеская пуля прошла через мозг и застряла в затылке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Первое слово после операции — Неля. Это имя жены. Потом стал вспоминать ее номер телефона. Далее круглосуточно держал ее обеими руками, боясь отпустить, — пишет Рыженко.

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Виталий родом из Житомирской области. До войны работал оператором. С женой Нелей растит троих детей – двух сыновей и дочь. Старший сын на третьем курсе военной академии, младшие еще школьники.

Виталий с первых дней на фронте.

— Профессор Андрей Сирко и его американский коллега Рокко Армонда в течение пяти часов сделали уникальную операцию и спасли жизнь, — пишет Сергей Рыженко.

По словам руководителя клиники, Виталий вместе с супругой собирает вещи, чтобы ехать в Киев на реабилитацию. Профессора-нейрохирурги отдали ему пулю, которая чуть не унесла жизнь героя, как амулет защиты от врагов.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
Лікарня ім. Мечникова Медики Операция українські військові
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