Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству кардиохирургов удалось успешно достать осколок.
Специалисты Днепропетровского областного клинического центра диагностики и лечения сделали сложную операцию на сердце и спасли жизнь 48-летнему воину.
Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.
— Защитник поступил с множественными ранениями и большим обломком, застрявшим в правом желудочке сердца, — пишут медики.
По их словам, после проведения компьютерной томографии кардиохирургам было недостаточно данных о месте нахождения обломка.
Специалисты отмечают, что только благодаря высокотехнологичному ангиографическому оборудованию, мастерству и опыту кардиохирургов удалось успешно достать обломок.
По словам врачей, в настоящее время жизни воина ничего не угрожает, он будет проходить реабилитацию.
Источник: Днепропетровский ОКЦДЛ