Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству кардиохирургов удалось успешно достать осколок.

Специалисты Днепропетровского областного клинического центра диагностики и лечения сделали сложную операцию на сердце и спасли жизнь 48-летнему воину.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Защитник поступил с множественными ранениями и большим обломком, застрявшим в правом желудочке сердца, — пишут медики.

По их словам, после проведения компьютерной томографии кардиохирургам было недостаточно данных о месте нахождения обломка.

Специалисты отмечают, что только благодаря высокотехнологичному ангиографическому оборудованию, мастерству и опыту кардиохирургов удалось успешно достать обломок.

По словам врачей, в настоящее время жизни воина ничего не угрожает, он будет проходить реабилитацию.

Источник: Днепропетровский ОКЦДЛ