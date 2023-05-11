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Большой осколок застрял в сердце: в Днепре спасли жизнь 48-летнего защитника

11 мая 2023, 13:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дістали кулю з серця Дніпро
Источник: Depositphotos

Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству кардиохирургов удалось успешно достать осколок.

Специалисты Днепропетровского областного клинического центра диагностики и лечения сделали сложную операцию на сердце и спасли жизнь 48-летнему воину.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Защитник поступил с множественными ранениями и большим обломком, застрявшим в правом желудочке сердца, — пишут медики.

По их словам, после проведения компьютерной томографии кардиохирургам было недостаточно данных о месте нахождения обломка.

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Специалисты отмечают, что только благодаря высокотехнологичному ангиографическому оборудованию, мастерству и опыту кардиохирургов удалось успешно достать обломок.

По словам врачей, в настоящее время жизни воина ничего не угрожает, он будет проходить реабилитацию.

Источник: Днепропетровский ОКЦДЛ

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Днепр Медики Операция українські військові
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